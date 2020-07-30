В Лисичанске изъяли 500 литров водки в тетрапаках

Сотрудники Луганского пограничного отряда совместно с сотрудниками спецподразделения Государственной фискальной службы Украины «Фантом» в ходе реализации оперативной информации разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Лисичанске был остановлен для проверки грузовой автомобиль «Volkswagen» под управлением местного жителя.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили около 500 литров жидкости с характерным запахом спирта. Товар был упакован в тетрапак по 10 литров с надписью водка «Пшеничная».

Алкогольную продукцию неизвестного происхождения изъято. По данному факту сотрудниками ДФС составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 177-2 КУоАП «Изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий».