В оккупированных районах Донецкой области смертность от COVID-19  в 2 раза выше чем в Украине

Процент смертности от коронавируса на оккупированной части Донецкой области в 2,5% раза превышает аналогичный показатель на свободной от оккупантов территории Украины. Об этом свидетельствуют сравнительный анализ данных фейкового «министерства здравоохранения ДНР» и МОЗ Украины.

Как сообщает Остров, по данным фейкового «минздрава» по состоянию на 18 августа в ОРДО «официально» признано 2114 случаев заболевания COVID-19. Оккупанты говорят о 118 летальных случаях. Таким образом, показатель смертности от коронавируса в ОРДО составляет 5,58%.

Эта цифра в 2,5 раза превышает аналогичный показатель на свободной об боевиков территории Украины, где процент смертности равняется 2, 24%.

За минувшие сутки оккупанты признали 24 новых случая заболевания COVID-19 и один летальный исход.