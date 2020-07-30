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В оккупированных районах Донецкой области смертность от COVID-19  в 2 раза выше чем в Украине

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

Процент смертности от коронавируса на оккупированной части Донецкой области в 2,5% раза превышает аналогичный показатель на свободной от оккупантов территории Украины. Об этом свидетельствуют сравнительный анализ данных фейкового «министерства здравоохранения ДНР» и МОЗ Украины. 
Как сообщает Остров, по данным фейкового «минздрава» по состоянию на 18 августа в ОРДО «официально» признано 2114 случаев заболевания COVID-19. Оккупанты говорят о 118 летальных случаях.  Таким образом, показатель смертности от коронавируса в ОРДО составляет 5,58%. 

Эта цифра в 2,5 раза превышает аналогичный показатель на свободной об боевиков территории Украины, где процент смертности равняется 2, 24%.
За минувшие сутки оккупанты признали 24 новых случая заболевания COVID-19 и один летальный исход. 


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