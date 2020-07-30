17 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев COVID-19

17 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных COVID-19 умерло и 761 пациент выздоровел.

Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области - 204.

Кроме того, в Черновицкой области подтвердили 172 случая коронавируса, в Ивано-Франковской - 169, в Ровенской - 112.

В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.

По 3 летальных случая от последствий COVID-19 зарегистрированы во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

По два - Волынской, Черниговской, Сумской и Кировоградской.

Еще по одной смерти от болезни зафиксировано в Киеве, Киевской области, Закарпатье, Харьковщине, Одесской, Житомирской и Днепропетровской.