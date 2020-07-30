17 августа российские террористы дважды нарушили перемирие в Донецкой области

17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в Луганской и Донецкой областях обстрелов не зафиксировано. Как сообщили в пресс-центре ООС, военнослужащие украинской армии в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня.

В то же время в Донецкой области, вблизи Водяного зафиксирован выстрел вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета.

Один неприцельный выстрел был провокационным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в направлении наших подразделений неподалеку Водяного со стороны временно оккупированной Ужовки.

Всего за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 2 нарушения мирных договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.