На Донбассе задержали снайпера российских террористов

Как сообщили в пресс-центре ООС, российский боевик добровольно сдался украинской армии из-за издевательств командиров.

Стрелок-снайпер, у которого обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств российской валютой и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия был задержан 16 августа в Луганской области.

Боевик признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины.

Сейчас им занимаются правоохранительные органы.