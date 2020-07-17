В Попасной рекомендовали 23 участникам АТО выделить материальную помощь

В Попасной рекомендовали 23 участникам АТО выделить материальную помощьВчера, 17:20
В июле 2020 год в исполкоме Попаснянского городского совета состоялось два заседания комиссии по выплате материальной помощи из средств городского бюджета.
Как сообщает пресс-служба городского совета, рассмотрев 46 заявлений, члены комиссии решили предложить городскому голове выделить средства на единовременную материальную помощь 45 жителям города на общую сумму 56 000 гривен. Из них:
- 6 - малообеспеченным гражданам, находящимся в трудном материальном положении, оказались в сложных жизненных обстоятельствах;
- 13 - гражданам, которые нуждаются в лечении в связи с болезнями (онкология, сахарный диабет и др) и реабилитации;
- 23 - участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО (ООС)
- 1 - семьи погибшего воина в АТО (ООС)
- 1 - участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- 1 - на восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий.
Одному гражданину отказано в предоставлении материальной помощи, потому что он обратился в исполком городского совета по одному и тому же вопросу дважды, а, согласно Положения о выплате материальной помощи из средств городского бюджета, материальная помощь предоставляется жителям Попасной один раз в год.