В Сватово на пожаре погиб человек

В Сватово, во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные обнаружили тело владельца.

27 июля в 10:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу Сватово, ул. Набережная.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, прибыв на место происшествия, спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что горит жилой дом, из окна идет густой дым и существует вероятность нахождения владельца в доме.

Пожар на площади 15 кв. м локализован в 10:36 и ликвидирован в 11:39.

Во время тушения пожара звеном ГДЗС обнаружено тело хозяина дома 1930 года рождения.