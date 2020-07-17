В оккупированных РФ городах Антрацит, Красный Луч и Петровское сокращена подача воды

Предприятие террористов «Лугансквода» из-за аварии на водоводе сократило подачу воды в оккупированных российскими боевиками районах Луганской области.

В связи с аварией на магистральная водоводе диаметром 1000 мм Алчевск-Петровское, с 10:00 утра 27 июля сокращена подача воды в города Антрацит, Красный Луч, Петровское, а также в населенные пункты Перевальского района.

Возобновить водоснабжение в рабочем режиме планируется к утру 29 июля.

Аварии на этом магистральном водоводе происходят практически каждую неделю. В результате жители самого густонаселенного района в оккупированной части Луганской области вынуждены сидеть без воды при жаре более 30 градусов.