В Северодонецке превышена концентрация опасных веществ в воздухе

ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществляет мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городах Северодонецке, Лисичанске и Рубежном в 3-х фиксированных точках (стационарных постах в Северодонецке на 52 квартале, Лисичанске на пр. Победы, 157 и Рубежном на ул. Померанчука, 36) на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормативам, установленным Гигиеническим регламенту «Предельно допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

По результатам наблюдений превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздуха в городах Рубежное, Лисичанск не обнаружено.

В Северодонецке в атмосферном воздухе установлено превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в 1,6 раза.

22 июля в Северодонецке уровень сернистого ангидрида превышал допустимые нормы в 2,4 раза.