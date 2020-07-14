Станично-Луганские фермеры удивили президента Швейцарии вкусом ежевики

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруги в Станицу Луганскую, члены кооператива «Овощи станичников» и личного крестьянского хозяйства «Ягодная коллекция» угостили президентов овощами и ягодами выращенными собственноручно.

Об этом сообщили в Станично-Луганской администрации.

Пользуясь случаем, аграрии поблагодарили Президента Украины за реконструкцию дороги, которая дала возможность быстро, без повреждений доставлять овощи и фрукты в областной центр Луганщины, который сейчас является основным рынком сбыта плодово-ягодной продукции, а также в Киев.

Также, обращаясь к госпоже Симонетте Соммаруги аграрии предложили начать международное сотрудничество, поскольку обновление дорог в Луганской области дало возможность быстро транспортировать овощи в Харьковский аэропорт, а дальше в любой город Европы.

Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга с удовольствием попробовали ягоды и фрукты, которые выращивают фермеры и Президент Швейцарской Конфедерации призналась, что лучшую ежевику в своей жизни, она попробовала в Станице.