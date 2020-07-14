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В Луганской области 43 миллионера задекларировали 168 млн гривень дохода

Сегодня, 11:31 citynews.net.ua | Напечатать

В январе - июне 2020 года более 16,4 тысяч жителей Луганской области подали декларации в территориальные органы ГНС и задекларировали полученные доходы за 2019 год на общую сумму 662,8 млн гривень.

Об этом журналистам региональных СМИ рассказала начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина.

Согласно указанных деклараций, сумма самостоятельно определенных налогоплательщиками налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц составляет 28,9 млн гривень и военного сбора - 3,3 млн гривень.

По словам Ольги Высочиной, доходы в размере более 1 млн грн, полученные в 2019 году, задекларировали 43 плательщика. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров увеличилось на 12 человек. Сумма задекларированных ими доходов составляет 168,9 млн гривень.

Также Ольга Высочина рассказала, что плательщиками Луганщины задекларированы налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц по следующим видам полученных доходов от продажи сельскохозяйственной продукции задекларировал 12 тыс. 609 граждан и самостоятельно определили к уплате налог на доходы физических лиц в сумме 14,4 млн гривень.


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