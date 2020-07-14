На 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случаев COVID-19

На 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:06
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
В Луганской области новых случаев не выявлено. За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели - 85; лечатся - 33.
Всего за время эпидемии в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1571 заболевший умер, 34886 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки выписаны 886 пациентов.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая область - 2462 случая;
- Волынская область - 3446 случаев;
- Днепропетровская область - 1302 случая;
- Донецкая область - 830 случаев;
- Житомирская область - 1670 случаев;
- Закарпатская область - 4706 случаев;
- Запорожская область - 712 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3852 случая;
- Кировоградская область - 689 случаев;
- м. Киев - 7396 случаев;
- Киевская область - 3421 случай;
- Львовская область - 8588 случаев;
- Луганская область - 118 случаев;
- Николаевская область - 536 случаев;
- Одесская область - 2749 случаев;
- Полтавская область - 378 случай;
- Ровенская область - 5399 случаев;
- Сумская область - 397 случаев;
- Тернопольская область - 2604 случая;
- Харьковская область - 3277 случаев;
- Херсонская область - 218 случаев;
- Хмельницкая область - 1021 случай;
- Черновицкая область - 5485 случаев;
- Черкасская область - 888 случаев;
- Черниговская область - 679 случаев.