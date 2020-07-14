На 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Луганской области новых случаев не выявлено. За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели - 85; лечатся - 33.

Всего за время эпидемии в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1571 заболевший умер, 34886 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки выписаны 886 пациентов.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: