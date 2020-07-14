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На 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Луганской области новых случаев не выявлено. За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели - 85; лечатся - 33.

Всего за время эпидемии в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1571 заболевший умер, 34886 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки выписаны 886 пациентов.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая область - 2462 случая;
  • Волынская область - 3446 случаев;
  • Днепропетровская область - 1302 случая;
  • Донецкая область - 830 случаев;
  • Житомирская область - 1670 случаев;
  • Закарпатская область - 4706 случаев;
  • Запорожская область - 712 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3852 случая;
  • Кировоградская область - 689 случаев;
  • м. Киев - 7396 случаев;
  • Киевская область - 3421 случай;
  • Львовская область - 8588 случаев;
  • Луганская область - 118 случаев;
  • Николаевская область - 536 случаев;
  • Одесская область - 2749 случаев;
  • Полтавская область - 378 случай;
  • Ровенская область - 5399 случаев;
  • Сумская область - 397 случаев;
  • Тернопольская область - 2604 случая;
  • Харьковская область - 3277 случаев;
  • Херсонская область - 218 случаев;
  • Хмельницкая область - 1021 случай;
  • Черновицкая область - 5485 случаев;
  • Черкасская область - 888 случаев;
  • Черниговская область - 679 случаев.

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