Российские террористы обстреляли Новотошковское, Орехово и Причепиловку

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров.

В Районе Причепиловки, Орехово и Золотое противник вел огонь по украинским опорных пунктах из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Старогнатовки боевики дважды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.