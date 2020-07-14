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В Луганской области из-за обстрела горел молодой лес в районе Лопаскино

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

22 июля до ДСНС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

В результате оперативных действий луганских спасателей и пожарных  к вечеру 22 июля угроза распространения огня в сторону населенных пунктов была ликвидирована.

Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдалось.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметра. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению были привлечены 252 человека и 51 ед. техники, из них от ДСНС 170 человек и 41 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).

В то же время, в штабе ООС не сообщили об обстрелах в районе Лопаскино и Трехизбенки. В Луганской области за 22 июля сообщалось о применении российскими террористами гранатометов и вооружения БМП в районе Крымского и Золотого.

 


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