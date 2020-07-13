В Попасной отметили день освобождения от террористов рыболовным турниром

В рамках мероприятий, посвященных шестой годовщине освобождения города Попасная от незаконных вооруженных формирований 19 июля на пруду «Парковый» состоялся рыболовный турнир, в котором приняли участие около 40 рыбаков.

Как сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета, это уже традиционный турнир, проводимый ежегодно накануне дня освобождения.

Ни выходной, ни раннее время не помешали любителям рыбалки прийти к водоему чтобы принять участие в турнире.

После подведения итогов городской голова Юрий Онищенко поздравил участников турнира с 6-й годовщиной освобождения города от незаконных вооруженных формирований и вручил каждому призы в зависимости от занятого места.