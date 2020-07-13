В Сватово сгорел КАМАз и 60 тонн сена

19 июля в 10:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства «Борис» в городе Сватово.

Прибыв на место происшествия, спасатели установлено, что горит автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, состав с сеном и существует угроза распространения огня на ферму, где находится крупный рогатый скот.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника — всего 12 человек личного состава и 3 пожарных автоцистерны.

Пожар на площади 180 кв.м локализован в 10:55, ликвидирован в 15:39

Пожаром уничтожено складское помещение, автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, 3 тонны соломы и 60 тонн сена.