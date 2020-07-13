В Луганской области экспортерам возместили чуть больше половины НДС от заявленного

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 6 месяцев 2020 налогоплательщики Луганщины подали 57 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 61,4 млн гривень. За аналогичный период прошлого года было подано 65 заявлений на общую сумму 100,1 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 6 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 13,3 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 36,4 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.