В Луганской области 109 случаев COVID-19. В Украине за сутки - 651 заболевший

В Луганской области 109 случаев COVID-19. В Украине за сутки - 651 заболевшийВчера, 10:35
За 19 июля в Луганской области подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19. Это жители Станично-Луганского района, контактировавших с семьей, заболевшего раньше.
Двумя днями ранее были выявлены также в Станично-Луганском районе- семья из 3-х человек вернулись из Закарпатской области.
Кроме того коронавирус был выявлен у детей до 14 лет, жителей Старобельского района, из вернувшейся из России семьи и гражданина выехавшего из оккупированной территории, через территорию РФ.
Таким образом, общее количество инфицированных по Луганской области (за весь период) составляет 109 человек Остаются на лечении 24 человека, из них госпитализированы - 8, лечатся амбулаторно - 16.
Всего в Украине по данным Центра общественного здоровья, 19 июля в Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Всего за сутки выздоровели - 560 пациентов.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая область - 2317 случаев;
- Волынская область - 3281 случай;
- Днепропетровская область - 1209 случаев;
- Донецкая область - 794 случая;
- Житомирская область - 1602 случая;
- Закарпатская область - 4440 случаев;
- Запорожская область - 678 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
- Кировоградская область - 682 случая;
- м. Киев - 6961 случай;
- Киевская область - 3308 случаев;
- Львовская область - 8115 случаев;
- Луганская область - 109 случаев;
- Николаевская область - 522 случая;
- Одесская область - 2573 случая;
- Полтавская область - 353 случая;
- Ровенская область - 5144 случая;
- Сумская область - 371 случай;
- Тернопольская область - 2456 случаев;
- Харьковская область - 3033 случая;
- Херсонская область - 213 случаев;
- Хмельницкая область - 980 случаев;
- Черновицкая область - 5332 случая;
- Черкасская область - 845 случаев;
- Черниговская область - 642 случая.