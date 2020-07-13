В Луганской области 109 случаев COVID-19. В Украине за сутки - 651 заболевший

За 19 июля в Луганской области подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19. Это жители Станично-Луганского района, контактировавших с семьей, заболевшего раньше.

Двумя днями ранее были выявлены также в Станично-Луганском районе- семья из 3-х человек вернулись из Закарпатской области.

Кроме того коронавирус был выявлен у детей до 14 лет, жителей Старобельского района, из вернувшейся из России семьи и гражданина выехавшего из оккупированной территории, через территорию РФ.

Таким образом, общее количество инфицированных по Луганской области (за весь период) составляет 109 человек Остаются на лечении 24 человека, из них госпитализированы - 8, лечатся амбулаторно - 16.

Всего в Украине по данным Центра общественного здоровья, 19 июля в Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за сутки выздоровели - 560 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: