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В Луганской области 109 случаев COVID-19. В Украине за сутки - 651 заболевший

Вчера, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать

За 19 июля в Луганской области подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19. Это жители Станично-Луганского района, контактировавших с семьей, заболевшего раньше.

Двумя днями ранее были выявлены также в Станично-Луганском районе- семья из 3-х человек вернулись из Закарпатской области.

Кроме того коронавирус был выявлен у детей до 14 лет, жителей Старобельского района, из вернувшейся из России семьи и гражданина выехавшего из оккупированной территории, через территорию РФ.

Таким образом, общее количество инфицированных по Луганской области (за весь период) составляет 109 человек Остаются на лечении 24 человека, из них госпитализированы - 8, лечатся амбулаторно - 16.
Всего в Украине по данным Центра общественного здоровья, 19 июля в Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за сутки выздоровели - 560 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая область - 2317 случаев;
  • Волынская область - 3281 случай;
  • Днепропетровская область - 1209 случаев;
  • Донецкая область - 794 случая;
  • Житомирская область - 1602 случая;
  • Закарпатская область - 4440 случаев;
  • Запорожская область - 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
  • Кировоградская область - 682 случая;
  • м. Киев - 6961 случай;
  • Киевская область - 3308 случаев;
  • Львовская область - 8115 случаев;
  • Луганская область - 109 случаев;
  • Николаевская область - 522 случая;
  • Одесская область - 2573 случая;
  • Полтавская область - 353 случая;
  • Ровенская область - 5144 случая;
  • Сумская область - 371 случай;
  • Тернопольская область - 2456 случаев;
  • Харьковская область - 3033 случая;
  • Херсонская область - 213 случаев;
  • Хмельницкая область - 980 случаев;
  • Черновицкая область - 5332 случая;
  • Черкасская область - 845 случаев;
  • Черниговская область - 642 случая.

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