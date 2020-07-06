Луганская «Заря» стала бронзовым призером Премьер-лиги Украины по футболу

Луганская «Заря» не смогла обыграть черниговскую «Десну» и закончила Чемпионат Украины на 3 месте турнирной таблицы. Луганской команде не помог даже проигрыш киевского «Динамо», уступившему «Колосу» из Коваливки со счетом 0:2.

Игра луганской команды проходила в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

Луганская команда пришла к финальному матчу с призрачными шансами на второе место в турнирной таблице — для выхода на серебро киевское «Динамо» должно было проиграть «Колосу», а «Заря» — обыграть «Десну».

К сожалению, несмотря на проигрыш киевлян, луганчане не смогли воспользоваться шансов на выход в Лигу чемпионов УЕФА и разошлись с «Десной» со счетом 1:1.

В заключительном матче украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» со счетом 0: 2 уступило «Колоса» из Коваливки.

Матч прошел в воскресенье 19 июля на НСК «Олимпийский».