В Луганской области создадут 8 районов, включая оккупированные территории

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины.

Проектом постановления №3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 138 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образование 129 районов).

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, этой осенью уже не будут проводиться.

В Луганской области создано 8 районов: Алчевский район (оккупированная территория), Довжанский район (оккупированная территория), Луганский район (оккупированная территория), Ровеньковский район (оккупированная территория), Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар).

Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будут проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.