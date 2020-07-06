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На Донбассе террористов из России отправили на карантин из-за COVID-19

Вчера, 14:10 citynews.net.ua | Напечатать

Количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, возросло. Однако до 10 процентов среди прибывших изолировали на карантин, потому что у них обнаружили заболевания коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск», — сообщил Праута.

Кроме того, по данным разведки, возросло количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.

«Вместе с тем, до 10 процентов из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением в них заболевания коронавирус», — проинформировал полковник.


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