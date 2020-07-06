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В Луганской области уже 101 заболевший COVID-19

Вчера, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

За последние сутки лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 еще в 2-х жителей Луганской области.

В Новопсковском районе положительный тест обнаружен у больного пневмонией, в Северодонецке - у ребенка (7 лет) при обследовании перед плановой госпитализацией.
С начала тестирования в Луганской области подтвержден 101 случай инфицирования, из них выздоровели - 80 человек, продолжают лечение 20 человек.

В Украине за 17 июля лабораторно подтверждено 809 новых случаев COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 57264 случая COVID-19, из них 29 769 человек выздоровели, 1456 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели)
  • Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели)
  • м. Киев - 6689 (2320 выздоровели)
  • Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели)
  • Луганская обл. - 100 (76 выздоровели)
  • Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели)
  • Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4940 (3395 выздоровели)
  • Сумская обл. - 352 (304 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).

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