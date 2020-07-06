В Луганской области уже 101 заболевший COVID-19

За последние сутки лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 еще в 2-х жителей Луганской области.

В Новопсковском районе положительный тест обнаружен у больного пневмонией, в Северодонецке - у ребенка (7 лет) при обследовании перед плановой госпитализацией.

С начала тестирования в Луганской области подтвержден 101 случай инфицирования, из них выздоровели - 80 человек, продолжают лечение 20 человек.

В Украине за 17 июля лабораторно подтверждено 809 новых случаев COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 57264 случая COVID-19, из них 29 769 человек выздоровели, 1456 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: