В России горел автобус с 40 пассажирами из Луганской и Донецкой областей

В России пять человек получили травмы при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк — Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» в Елецком районе Липецкой области. После ДТП автобус загорелся.

По предварительной информации водитель автобуса из Луганска не справился с управлением и въехал в «Газель», которая стояла у обочины.

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу.

В числе пострадавших четыре человека из украинского рейсового автобуса «Элвест», в том числе его водитель, а также водитель грузовой «Газели». Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги.

Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут — либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа.