Пандемия COVID-19 ухудшила гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой областях

Пандемия COVID-19 вызвала обострение критического положения гражданского населения, проживающего в зоне конфликта на Донбассе. Жители примерно каждого второго домохозяйства заявили, что из-за карантинных мер у них возникли трудности с доступом к магазинам и рынкам.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным комитетом красного креста в Украине.

Лишь 12% опрошенных членов домохозяйств ответили, что их сбережений хватит дольше, чем на месяц, что является признаком нестабильного финансового положения большинства населения. Однако тревожным является то, что 43% домохозяйств заявили, что без посторонней помощи их ресурсов хватит максимум на одну неделю.

Результаты опроса выявили также следующее:

75% респондентов сказали, что из-за COVID-19 выросли цены на продукты питания; 47% заявили о росте цен на непродовольственные товары;

35% респондентов сказали, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на доходах их домохозяйств;

47% опрошенных домохозяйств заявили о трудностях с доступом к магазинам и рынкам через карантинные меры.

«Результаты проведенного опроса показывают, что многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями и одновременно имеют проблемы с доступом к продовольственным рынкам из-за COVID-19 и конфликта в целом, – сказала глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт. – Это значит, что программы МККК по предоставлению денежных средств семьям недостаточно эффективны. Нам нужно снова увеличить объемы раздачи продуктовых и гигиенических наборов».

С начала вспышки COVID-19 МККК раздал более 45 тысяч продуктовых и гигиенических наборов в 136 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Также помощь была оказана 56 медицинским учреждениям в зоне конфликта на Донбассе, которым предоставивили лекарства, средства индивидуальной защиты и установили временные пункты для обследования на коронавирус пациентов, попадающих на лечение в больницу Новоайдара.

Опрос МККК проводился с 12 мая по 3 июня в Донецкой и Луганской областях. Всего было опрошено 252 домохозяйства. Средний размер домохозяйства составил 2,48 человека; средний возраст членов домохозяйства составил 54 года.