В Попасной выявили первый случай COVID-19

25 июня в Попаснянском районе зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Как сообщили в пресс-службе Попаснянской РДА, жительница города Попасная обратилась к семейному врачу с жалобами на ухудшение самочувствия и находилась на амбулаторном лечении.

После получения предварительного положительного теста на коронавирус, ее сразу же транспортировали в Рубежанскую инфекционную больницу.

Сейчас продолжаются исследования по подтверждению возможного заболевания коронавирусом у более чем 20 человек, с которыми она контактировала.

В Украине 25 июня новый антирекорд - выявлено 1109 случаев COVID-19, что является самым большим количеством заболевших с начала эпидемии.

Всего подтверждено 41117 случаев COVID-19, из них 18 299 человек выздоровели, 1086 умерли. В Госпитализации нуждались 11015 человек, подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов. 30 102 больных находились на амбулаторном лечении.