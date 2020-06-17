Российские террористы обстреляли Золотое и Крымское

25 июня в Луганской области российские террористы дважды обстреливали опорные пункты ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в поселке Золотое.

Поселок Крымское вчера дважды оказался под обстрелом из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Уже сегодня террористы повторили обстрел Крымского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российские боевики обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия Марьинку и Новомихайловку, а у Широкино захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.