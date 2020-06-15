В Луганской области долг по ЕСВ составляет более 2 млрд гривень

По состоянию на 1 июня текущего года налоговый долг в сводный бюджет в целом по Луганской области составляет 3 млрд 487 млн ​​гривень, из которых долг банкротов - 551 млн грн или 16%. По подконтрольной территории области задолженность выявлена у 6 тыс. 920 субъектам хозяйствования в общей сумме 1 млрд 472 млн гривен. Об этом сообщила на брифинге для журналистов региональных СМИ начальница Главного управления ГНС в Луганской области Ольги Высочина.

По ее словам, 2 тыс. 408 плательщиков имеют незначительные суммы налогового долга, размер которого не превышает 1 тыс. гривень.

По состоянию на 1 июня текущего года долг ЕСВ в целом по области составляет 2 млрд 171 млн гривен. На подконтрольной территории 9 тыс. 34 плательщика имеют недоимку по уплате единого взноса в общей сумме 481,1 млн гривень. Наибольшие суммы задолжали предприятия угольной отрасли и коммунальной сферы.

Ольга Высочина отметила, что по результатам проведенной Главным управлением ГНС в Луганской области работы по погашению налогового долга за январь - май 2020 году до сводный бюджет поступило 29,4 млн гривень. Поступления от мер взыскания в счет сокращения задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в текущем году составили 12,1 млн гривень.



