Правозащитники просят усилить давление на РФ из-за блокировки украинского FM-радиосигнала в Крыму

В июне 2020 году Россия «не только продолжает, но и усиливает системные блокировки вещания независимых украинских медиа в Крыму». Об этом во время онлайн-заседание ОБСЕ в Вене заявила член «Крымской правозащитной группы» Ирина Седова, передает «Радио Свобода ».

Крымская правозащитная группа в июне 2020 осуществила очередной мониторинг вещания радиостанций FM-диапазона на севере полуострова. По сравнению с предыдущим мониторингом, проведенным в марте 2020 года, ситуация с приемом украинскоuj FM-радиосигнала ухудшилась.

В июне сигнал украинских FM радиостанций слышали только в 5 из 19 населенных пунктах.

Мониторинг, осуществленный в марте этого года, показал, что вещание украинских радиостанций с помощью вышек, расположенных в Чонгаре и Чаплинке, было слышно в 9 населенных пунктах.

При этом количество украинских радиостанций, которые можно слушать в Крыму, тоже существенно уменьшилась.

В Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию.

В Красноармейском и Источном - по 2 радиостанции, а в Предмостное и Новоалександривци - по 3 украинских FM радиостанции.

У КПВВ «Чонгар», на оккупированной территории полуострова, можно услышать программы 5 украинских FM-радио, 4 украинских радиостанции слышно со стороны Крыма вблизи КПВВ «Чаплинка».

По словам Седовой, действия РФ существенно ограничивают доступ к информации независимых украинских онлайн-медиа и FM-радиостанций для жителей аннексированного Крыма. Также в условиях пандемии коронавируса такая политика России в Крыму еще больше усложняет ситуацию, лишая людей доступа к независимой информации о ситуации с коронавирусом в Украине, от которой непосредственно зависит жизнь и здоровье людей.

Крымская правозащитная группа обращается к представителям стран-участниц ОБСЕ с просьбой усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму. А также чтобы Российская Федерация прекратила нарушать ряд обязательств перед другими странами-участницами ОБСЕ.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на захваченных ею территориях Украины. Украинские средства массовой информации постоянно ищут способы передачи своего сигнала для аудитории на неподконтрольных Киеву территориях.