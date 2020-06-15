За 2 дня ВСУ уничтожили трех российских оккупантов на Донбассе

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы продолжают ежедневные обстрелы поселка Золотое, где вчера вели обстрелы района улицы Вольная гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», Широкино российские вооруженные формирования обстреливали из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Старогнатовки и Марьинки противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

В ответ на действия российских наемников ВСУ открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.

По уточненным данным разведки, за 22 и 23 июня, украинские военные уничтожили трех и ранили двух оккупантов.