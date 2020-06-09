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Жители Станицы Луганской и Счастья с 1 июля могут остаться без газа

Сегодня, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

АО «Луганскгаз» сообщило о необходимости срочного заключения жителями Счастья и Станицы Луганской договоров поставки природного газа путем подписания заявления-присоединения.

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 июля 2020 прекращают действие специальные обязанности, которые возложены на АО «Луганскгаз» в соответствии с Положением о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа в качестве поставщика природного газа для бытовых потребителей и религиозных организаций.

Соответственно, согласно ст. 39 Закона Украины «О рынке природного газа» АО «Луганскгаз» не может осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям и религиозным организациям Луганской области с 1 июля 2020 года.

С целью выполнения требований законодательства и обеспечения потребителей качественными услугами по поставке природного газа АО «Луганскгаз» основал ООО «ЛУГАНСКГАЗ СБЫТ».

Для заключения договора поставки природного газа с ООО «ЛУГАНСКГАЗ СБЫТ» и урегулирования вопросов по расчетам за природный газ по лицевому счету, просим обращаться в абонентские отделы Станично-Луганского и Счастьенского газового участка, со следующими документами:

  • паспорт (или документ, документ, удостоверяющий личность потребителя)
  • идентификационный номер
  • документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение) (оригинал и копии).

В случае неподписания заявления-присоединения к договору поставки природного газа, необходимо самостоятельно прекратить потребление природного газа. В случае продолжения потребления природного газа такие действия будут считаться несанкционированным отбором с последующей компенсацией потребителем стоимости мероприятий по балансировке природного газа (то есть по цене природного газа в два раза выше) и прекращением газоснабжения.


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