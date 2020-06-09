Зеленский и нардепы отменили ДПА в Украине для 9-классников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725, который Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года.

Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Документ вносит дополнения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающие получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ДПА).

Также те, кто не планировал вступать в учреждения высшего образования в этом году, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ЗНО.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ДПА, в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО), необходимое для вступления в учреждения высшего образования Украины.

По данным Министерства образования и науки, отмена обязательного ДПА позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.