В Луганской области Золотое и Крымское под обстрелом российских террористов

7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое в районе улицы 2-я Вольная из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Крымское боевики дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Уже сегодня, 8 июня, российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово из минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия.

В Донецкой области рядом с Луганским российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя боевики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов 7 и 8 июня ранены 3 солдат ВСУ