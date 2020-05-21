Укрзализниця открыла продажу билетов на поезда в Луганскую и Донецкую область

С 26 мая Укрзализниця открыла возможность покупки билетов на поезда №20/19 Лисичанск-Киев, №125/126 Киев-Константиновка и №711/712 Киев-Константиновка следующие из Киева в Луганскую и Донецкую области.

Поезда начнут курсировать между городами с 1 июня 2020 года.

Согласно постановлению КМУ №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах на желехнодорожных вокзалах.

Как сообщает пресс-служба Укрзализници, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также открыта продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, и №10/9 Киев-Мариуполь.

Во все эти поезда продажа билетов открыта на 50% мест, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.