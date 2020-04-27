В Луганской области поджигателя травы приговорили к 2 годам с испытательным сроком

Марковским отделом прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении жителя пгт. Марковка, который обвинялся в уничтожении и повреждении сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем.

Как сообщили в прокуратуре, по время судебного разбирательства доказано, что 3 апреля 2020 года обвиняемый поджег остатки дикорастущих трав, растительности и их остатков в нескольких местах своего земельного участка, который граничит с землями коммунальной собственности поселкового совета Луганской области.

В результате действий обвиняемого огнем были уничтожено сухие дикорастущие травы на земельном участке общей площадью 3 га.

Свою вину в совершении указанного преступления гражданин признал в полном объеме и в ходе досудебного расследования заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

19 мая Марковский районный суд Луганской области утвердил соглашение, признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с годичным испытательным сроком.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).