Зеленский: В Украине с 25 мая заработают детские садики

В Украине с 22 числа начнет работать городской и пригородный транспорт, а с 25 числа начнут работать детские сады. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Были 5 этапов смягчения карантина, они были и на сайте правительства, и на сайте МОЗ, мы обнародовали все эти 5 этапов. Что касается транспорта, детских садов - мы рассчитывали что это будет во втором этапе, немного позже. Мы понимаем, что сегодня статистика неплохая, и позволяет нам переносить некоторые этапы и переносить на сейчас.

Сегодня в Кабмине будет рассматриваться вопрос.

С 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями транспорт мы не можем пока обеспечить, потому что только 6 областей готовы для этого … детсады получат все указания от Минздрава, какая должна быть ситуация безопасности, какие сады должны быть оснащены средствами защиты, и с 25 числа, с понедельника детсады тоже заработают», — отметил Зеленский.