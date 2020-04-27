В Луганской области полицейские изъяли более 200 килограммов взрывчатки из тайника российских террористов

Сотрудники Управления стратегических расследований НПУ совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и СБУ в ходе проведения обыска обнаружили и изъяли пакеты с шашками «аммонита» весом 216 кг.

Как сообщили в пресс-службе полиции, обыск был проведен по месту регистрации пророссийского террориста, подозреваемого в уголовном производстве по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый - 48-летний житель Лисичанска еще в 2014 году добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование так называемой «Казацкой Национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова».

Во время нахождения в НЗФ подозреваемый в составе организованной группы, которые были вооружены автоматическим огнестрельным оружием, под угрозой его применения, похищали людей, которых затем удерживали в неволе в течение длительного времени. Кроме того, похищенных людей, они против их воли заставляли оборудовать блокпосты на территории Лисичанска.

При отказе выполнять их требования, члены организованной группы стреляли в пленников.