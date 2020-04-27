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За 19 мая в Украине подтверждено 354 случая COVID-19

Вчера, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

За 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 354 новых случая заболевания COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 19230 пробах.

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 247 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 766 (425 выздоровели)
  • Волынская обл. - 676 ​​(168 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 849 (116 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 133 (48 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 583 (230 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 922 (216 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1246 (539 выздоровели)
  • м. Киев - 2410 (306 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1261 (218 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 450 (332 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1136 (225 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 264 (98 выздоровели)
  • Одесская обл. - 792 (86 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 265 (213 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1217 (412 выздоровели)
  • Сумская обл. - 164 (100 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1089 (647 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 836 (176 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 172 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 280 (73 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2796 (710 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 115 (41 выздоровел).

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