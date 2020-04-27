За 19 мая в Украине подтверждено 354 случая COVID-19

За 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 354 новых случая заболевания COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 19230 пробах.

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 247 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: