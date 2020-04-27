Укрзализныця грозит оставить Украину без пригородных электричек - дог 500 млн гривень

За 2019 год и первый квартал 2020 Укрзализныця не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсации за перевозку льготников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

«Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. Укрзализныця всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства», - отметил он.

Напомним, что согласно ст. 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов. Зато Укрзализныця хронически не получает средства за осуществление этих перевозок.

В частности, по 2019 уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг - 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн грн (12,8%), долг - 99,1 млн грн.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 стали город Киев, который не уплатил ни копейки из 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн, и Харьковская область - долг 61,2 млн грн.