В Луганске от COVID-19 умер главврач 4-й больницы

Главный врач 4-й многопрофильной больницы Луганска Алексей Навроцкий скончался от коронавируса. Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Радио Донбас.Реалии.

О смерти врача сообщила 19 мая оккупационная администрация Луганская, эту же инфрмацию подтвердили двое медработников из Луганска.

Навроцкий получил положительный тест на COVID-19 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через три дня врач попал в реанимацию.

Ранее один из медиков рассказывал, что главный врач заходил в бокс с больными в одной маске, когда между пациентами произошла конфликтная ситуация, и его позвали вмешаться.

В конце марта 4-ю больницу, которую определили профильной по лечению коронавирусной болезни COVID-19 на оккупированной российскими террористами части Луганской области, инспектировало руководство группировки «ЛНР»: главарь Леонид Пасечник и так называемая «министр здравоохранения» Наталья Пащенко.

По заявлениям террористов больница была укомплектована лекарствами и средствами защиты.

Тем не менее 5 мая в больнице несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19. Тогда заболели, кроме главврача, главный бухгалтер, водитель и секретарь.