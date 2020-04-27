Внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов перенесено в Украине на 1 августа 2020 года

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что на 1 августа 2020 перенесено внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов как альтернативы классическим.

До 1 января 2021 продлена возможность не применять РРО и/или программные РРО плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает лимит в 1 млн гривень, кроме тех, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

Обращаем внимание, что предоставление платных услуг в сфере здравоохранения исключено из указанного перечня. Такие услуги можно будет предоставлять без применения РРО в пределах указанного лимита до 1 января 2021 года.

На 1 января 2021 года перенесено введение процедуры «кэшбек».

С 1 октября 2020 перенесено обязательное использование РРО на 1 января 2021 плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями), которые осуществляют: реализацию товаров (предоставления услуг) через сеть Интернет; реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения; реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД); деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность является другой, чем определенная пунктом 11 статьи 9 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»; деятельность туристических агентств, туристических операторов; деятельность гостиниц подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД); реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

На 1 апреля 2021 перенесено применение регистраторов расчетных операций и / или программных регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями), кроме плательщиков единого налога первой группы.