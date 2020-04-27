» » Внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов перенесено в Украине на 1 августа 2020 года

Внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов перенесено в Украине на 1 августа 2020 года

Сегодня, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что на 1 августа 2020 перенесено внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов как альтернативы классическим.

До 1 января 2021 продлена возможность не применять РРО и/или программные РРО плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает лимит в 1 млн гривень, кроме тех, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

Обращаем внимание, что предоставление платных услуг в сфере здравоохранения исключено из указанного перечня. Такие услуги можно будет предоставлять без применения РРО в пределах указанного лимита до 1 января 2021 года.

На 1 января 2021 года перенесено введение процедуры «кэшбек».

С 1 октября 2020 перенесено обязательное использование РРО на 1 января 2021 плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями), которые осуществляют: реализацию товаров (предоставления услуг) через сеть Интернет; реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения; реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД); деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность является другой, чем определенная пунктом 11 статьи 9 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»; деятельность туристических агентств, туристических операторов; деятельность гостиниц подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД); реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

На 1 апреля 2021 перенесено применение регистраторов расчетных операций и / или программных регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями), кроме плательщиков единого налога первой группы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:52

Укрзализныця грозит оставить Украину без пригородных электричек - дог 500 млн гривень

Сегодня, 15:43

В Луганске от COVID-19 умер главврач 4-й больницы

Сегодня, 15:36

Чтобы продать недвижимость в оккупированном Донецке надо получать доверенность у «нотариуса ДНР»

Сегодня, 12:10

Чому Закон про подвійне громадянство загрожує українській державності.

Сегодня, 11:34

Внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов перенесено в Украине на 1 августа 2020 года

Сегодня, 10:57

Российские террористы обстреляли Новотошковское из тяжелых минометов

Сегодня, 10:50

За 18 мая в Украине лабораторно подтверждено 260 новых случаев COVID-19

Вчера, 15:45

В Луганской области выбрали объекты для строительства квартир переселенцам

Вчера, 14:40

ГБР: В зенитной бригаде, прикрывавшей Киев, украли топлива на 1,3 млн гривень

Вчера, 12:57

В Северодонецке готовятся к открытию детских садов

Вчера, 12:18

В Луганской области горел лес в Кременной и камыш в Станично-Луганском районах

Вчера, 11:16

В Луганской и Донецкой областях худшие показатели тестирования на COVID-19

Новости Украины:

17-05-2020, 19:17

В Одессе на рынок «7 километр» пустили городские автобусы

14-05-2020, 13:46

В Одессе задержали чиновника таможни при получении взятки

13-05-2020, 12:31

В Киеве хотят полностью восстановить работу транспорта с 22 мая. Метро - с 25 мая

12-05-2020, 12:10

В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

6-05-2020, 14:39

Промтоварний ринок 7км у координації з Одеською ОДА допомагає лікарням регіону

5-05-2020, 13:24

В Одесской области прокурор требовал 4000 долларов за закрытие дела о похищении человека 

5-05-2020, 13:06

В Киеве открылись 3 рынка и кофейни

5-05-2020, 10:10

В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП

2-05-2020, 18:28

В Киеве на 2 и 3 мая объявили штормовое предупреждение

28-04-2020, 14:14

В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

28-04-2020, 12:59

Как продвинуть бренд на международных рынках

27-04-2020, 20:42

В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Внедрение программных расчетно-кассовых аппаратов перенесено в Украине на 1 августа 2020 года » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня