Российские террористы обстреляли Новотошковское из тяжелых минометов

18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы 18 мая рядом с Новотошковское использовали 82 мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

В районе Попасной у села Новоалександровка террористы обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов.

А сегодня, 19 мая, террористы обстреляли Орехово и Новотошковское из 120 мм и 82 мм минометов.

В Донецкой области, рядом с Богдановкой российские боевики вели обстрел из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Новолуганское и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Южным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.