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Российские террористы обстреляли Новотошковское из тяжелых минометов

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

18 мая  вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы 18 мая рядом с Новотошковское использовали 82 мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

В районе Попасной у села Новоалександровка террористы обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов.

А сегодня, 19 мая, террористы обстреляли Орехово и Новотошковское из 120 мм и 82 мм минометов. 

В Донецкой области, рядом с Богдановкой российские боевики вели обстрел из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По окрестностям Новолуганское и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Рядом с Южным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

 


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