За 18 мая в Украине лабораторно подтверждено 260 новых случаев COVID-19

За 18 мая в Украине сутки лабораторно подтверждено 260 случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследован 239961 образец методом ПЦР, из них положительными на COVID-19 оказались 18876 проб.

На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. 5276 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: