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За 18 мая в Украине лабораторно подтверждено 260 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

За 18 мая в Украине сутки лабораторно подтверждено 260 случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследован 239961 образец методом ПЦР, из них положительными на  COVID-19 оказались 18876 проб.

На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. 5276 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)
  • Волынская обл. - 635 (158 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели)
  • м. Киев - 2359 (285 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели)
  • Одесская обл. - 784 (80 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели)
  • Сумская обл. - 164 (98 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).

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