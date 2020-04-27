В Станице Луганской удалось пройти через КПВВ 52 людям с особыми жизненными обстоятельствами

16 мая 32 человека - на подконтрольную Украине территорию, 20 - в оккупированный Луганск смогли пройти через КПВВ «Станица Луганская» по особым жизненными обстоятельствами.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, 52 человека, которые имели достаточно веские причины для пересечения КПВВ «Станица Луганская» в период карантина, были пропущены в обоих направлениях.

Сначала на оккупированную террористами территорию прошли 20 жителей неподконтрольной части Луганской области, а затем были пропущены 32 человека с временно оккупированных территорий. Отметим, что по предварительным договоренностям в списках было соответственно 35 и 38 человек.

«Это очень сложный процесс, ведь по каждой кандидатуре принимается отдельное решение не только командованием Объединенных сил и представителями ОБСЕ, но и «властью» неподконтрольных территорий. Очень часто боевики отказывают украинцам в проходе даже при наличии особых обстоятельств», - отметил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Практически все люди имеют тяжелые медицинские диагнозы, несколько сопровождают или ухаживали за больными родственников, поэтому никакие спекуляции по поводу того, кому дано разрешение на перемещение не допустимы», - акцентировал он.



32 гражданина, вернулись в Украину. Из них трое размещены на обсервацию в Станично-Луганском районе, другие будут находиться две недели на самоизоляции.

Напомним, что с 22 марта Украина приостановила пропуск через линию разграничения в Донбассе лиц и транспортных средств. С 28 марта на территории операции Объединенных сил введен режим «Красный», которым ограничен въезд / выезд в Луганской и Донецкой областей.