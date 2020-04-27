16 мая российские террористы 6 раз нарушили режим прекращения огня

16 мая вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области у Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ннеподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Потерь среди ВСУ результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

17 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции ВСУ у Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.