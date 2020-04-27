За 16 мая в Украине выявлено 433 случая COVID-19

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 433 случая COVID-19.

В Украине с начала тестирования исследован 227801 образец методом ПЦР, из них COVID-19 подтвержден в 18291 пробе.

На амбулаторном лечении находятся 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 514 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: