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За 16 мая в Украине выявлено 433 случая COVID-19

Вчера, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 433 случая COVID-19.

В Украине с начала тестирования исследован 227801 образец методом ПЦР, из них COVID-19 подтвержден в 18291 пробе.

На амбулаторном лечении находятся 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 514 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)
  • Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)
  • м. Киев - 2280 (224 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)
  • Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)
  • Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).

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