В Донецкой области от подрыва на противопехотной мине российского производства получила ранения 35-летняя гражданка Украины.

Украинские военные из состава Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданское лицо с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась ползком приблизиться к нашему опорному пункту. Украинские воины эвакуировали женщину в безопасное место, где медицинский персонал подразделения предоставил потерпевшей неотложную помощь. После этого украинские военные срочно доставили раненую гражданку в центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Характер полученного ею ранения — минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, — указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2.

Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенции, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины «ПМН-2» и «ПОМ-2» под международным наблюдением.

В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.