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Луганская и Харьковская области хуже всех платят за коммунальные услуги

Сегодня, 16:39 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Государственной службы статистики Украины, самые высокие показатели расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) по состоянию на 1 апреля 2020 - в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%), Львовской ( 92,9%) и Николаевской (92,8%) областей. Самые низкие - в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областей.

«Уровень расчетов за коммунальные услуги без газа и электроэнергии за первый квартал 2020 составляет 87,2%, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 больше почти на 10%. По марте 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4% (с учетом погашения долгов за прошлые периоды) за водоснабжение и водоотведение, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов - на уровне 80-84%. Эти показатели свидетельствуют, что несмотря на сложную ситуацию из-за коронакризу, потребители пытались придерживаться платежной дисциплины. Динамику изменений показателей увидим по данным за апрель», - прокомментировала заместитель Министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн.

Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд гривень грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего - Черновицкой (140,5млн гривень грн), Закарпатской (191 млн гривень) и Волынской (более 205 млн гривень) областей.


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