Украина получила новое оборудование из США для борьбы с российскими террористами

Народ США продолжает предоставлять Украине помощь в области безопасности.

На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС.

Как отметили в Посольстве США в Украине, Соединенные штаты Америки решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.



