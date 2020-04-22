Украина получила новое оборудование из США для борьбы с российскими террористами

Украина получила новое оборудование из США для борьбы с российскими террористамиСегодня, 12:49
Народ США продолжает предоставлять Украине помощь в области безопасности.
На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС.
Как отметили в Посольстве США в Украине, Соединенные штаты Америки решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.