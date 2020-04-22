Меценат Робертас Габулас помог трем больницам Луганской области приобрести венозные сканеры

Литовский меценат, председатель фонда «Корона князей Острожских» и владелец ООО «Современные технологии дорог» Робертас Габулас не остался в стороне от проблем материального обеспечения больниц Луганской области, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

Денежная помощь, предоставленная ими в качестве гуманитарной помощи, позволила трем заведениям приобрести венозный сканер, средства индивидуальной защиты для медицинских работников и дезинфицирующие растворы.

Новое оборудование уже работает в Рубежанской центральной городской больнице, Северодонецкой городской многопрофильной больнице, и Старобельском районном территориальном медицинском объединении.

Сотрудники медучреждений искренне благодарны за помощь в создании достойных и безопасных условий труда наших врачей.

Луганская областная государственная администрация выражает искреннюю благодарность ООО «Современные технологии дорог» и лично господину Робертасу Габуласу за сотрудничество и за внимание к гуманитарным проблемам Луганщины.