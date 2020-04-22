Российские террористы обстреляли Орехово и Золотое из минометов

14 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово из тяжелых минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В поселко Золотое боевики вели обстрел из 82 мм минометов в районе улицы Вторая Вольная, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области по украинским позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы вели огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а у Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.